Meghan doorbreekt taboe

In een opiniestuk in The New York Times, gekopt ‘De verliezen die we delen’, schrijft Meghan Markle, de hertogin van Sussex, openlijk over haar miskraam. In juli dit jaar verloren zij en haar man Harry hun tweede kind.

‘Ik wist, terwijl ik mijn eerstgeboren kind vasthield, dat ik mijn tweede aan het verliezen was.’ Meghan omschrijft hoe ze geëmotioneerd in een ziekenhuisbed ligt en zich afvraagt hoe zij en haar man van de pijn zouden kunnen genezen.

Ze haalt een moment aan van vorig jaar, toen de Britse journalist Tom Brady hen interviewde. Brady reisde mee met het paar en hun zoon Archie op een 10-daagse rondreis door Afrika voor een documentaire. In het nu wereldberoemde interview vraagt Brady aan Meghan: &ls..

