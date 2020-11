Terug naar de basis

In het nieuwe seizoen van Floortje blijft hier gaat Floortje Dessing opnieuw op zoek naar Nederlanders met een bijzonder verhaal. Ook zij was door de coronacrisis immers gedwongen een flink deel van het jaar in eigen land te blijven. Maar de verhalen die zij hoort, zijn niet minder bijzonder. 'Of ik nou hier of in het buitenland mensen spreek, dat maakt niet uit. Ik blijf het fascinerend vinden om te zien hoe autonoom ze leven en op geheel eigen wijze hun leven vorm geven', zegt Dessing tegen BNNVARA.

Zo ontmoet zij op het strand van Zandvoort zandkunstenaar Tim Hoekstra. Met niet meer dan een hark en een touwtje maakt hij prachtige patronen in het zand, die vooral vanuit de lucht goed te zien zijn. Hij kwam op dit idee toen hij op televisie een Amerikaanse kunstenaar in de woestijn aan het werk zag. Dit kan ook in Nederland, realiseerde hij zich. Dus zodra het eb is, begint Hoekstra te harken.

Wanneer wandelaars op het strand hem bezig zien, ontstaan vaak mooie gesprekken, zegt Hoekstra. Joh, hier moet je op professioneel vlak iets mee doen, krijgt hij vaak te horen. Maar dat is nu precies wat hij niet wil. Want als hij in opdracht moet werken, wordt het 'heel ingewikkeld. Want dan komt het niet uit mezelf'.

Hoekstra heeft sowi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .