‘Niet iedereen is gezegend met een goede gezondheid.’ Zo begint de allereerste aflevering van het nieuwe SBS6-programma Mijn leven in hun handen dat een jaar lang zeven mensen volgt die toeleven naar een medische ingreep die voor hen ontzettend belangrijk is, voor sommigen zelfs van levensbelang.

Lotte (29) doet als eerste haar verhaal. Ze wil heel graag net als ieder ander zijn, maar kampt met een heftige ziekte: darmkanker. Ze werkte altijd fulltime en leefde een normaal leven. ‘Uitgaan, naar het café, met vrienden afspreken, ik was eigenlijk altijd bezig.’ Ze woont samen met haar vriend en begon na te denken over de vraag of ze samen kinderen wilden. Totdat ze ziek werd. In november 2018 krijgt ze heftige buikkrampen die zo erg zijn dat ze aan huis gekluisterd raakt.

Eerst dacht de huisarts aan een spastische darm, maar dat bleek het niet te zijn. ‘De pijn was het allerergste’, vertelt Lotte. ‘Soms was het zo erg dat we ‘s avonds laat naar het ziekenhuis gingen.’ Uiteindelijk, na..

