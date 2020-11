Is de politie je beste vriend?

De politie is voor veel mensen een macht die staat voor veiligheid, maar lang niet voor iedereen. Om dat nog eens duidelijk te maken, deelt Abbie Chalgoum een verhaal op Twitter, met als titel: 'De politie is je beste vriend'. In een reeks tweets vertelt Chalgoum dat hij in 2009 van zijn bed werd gelicht door twee agenten. Ze stonden om half vijf 's ochtends voor de deur. 'Ik werd in de handboeien geslagen en moest tot 10.00 uur in een cel zitten. De reden wist ik niet.'

In de tweets vertelt Chalgoum verder over zijn ervaringen: 'Het was een hel. Je zit vast, maar je weet niet waarom. Ik herinner me nog dat ik gek werd van het niet weten. Ik werkte in het onderwijs en dit zou mijn ontslag betekenen. In mijn hoofd w..

