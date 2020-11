Niet alleen 'huilie huilie'

Presentator en kunstenaar Nellie Benner voelde zich bezwaard om het verdriet om haar moeder te delen. Na die jaren moet het wel eens klaar zijn toch? Niet dus, laat Nellie zien in de documentaire Ik rouw van jou, waarin ze met leeftijdsgenoten in gesprek gaat over hoe je het verlies van een ouder verwerkt, voor zover dat mogelijk is.

Praten over rouw is niet in alle families even vanzelfsprekend. Nellie wil bijvoorbeeld van haar vader weten waarom het zo lang geduurd heeft voor hij aan haar vroeg ‘hoe gaat het met je?’ Erover praten met anderen die het herkennen, is belangrijk voor Nellie. ‘Dat hoeft niet altijd huilie-huilie hoor’, zegt ze. Zo haalt ze met Elise een herinnering op aan hoe Elise, die haar vader verloor, een keer een ballon met het gezicht van Nellies moeder erop aan haar stuurde. ‘Ik heb er wel over getwijfeld hoor’, lacht Elise. ‘Maar het leek me toch gewoon mooi dat als je dat doosje opende, dat je moeder dan even door de kamer zou zweven.’ Samen lachen ze om het beeld, om de herinnering.

