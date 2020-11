Een kleinkind van overleden zoon

Hilversum

Ze wilde er eigenlijk een speelfilm van maken. Filmmaker Tami Ravid las jaren geleden een krantenbericht over Israëlische ouders die een rechtszaak waren begonnen om recht te krijgen op het sperma van hun overleden zoon, om hem postuum nog nageslacht te kunnen geven.

‘Dit kan alleen in Israël’, dacht de Israëlisch-Nederlandse terwijl ze het berichtje uitknipte om in een map met filmideeën te bewaren. Jaren later is ze terug in dat land, waar ze tot haar zesde opgroeide, om onderzoek te doen naar de scheiding tussen kerk en staat.

Daar leest ze opeens dat de mensen de rechtszaak hebben gewonnen. ‘Ik ontdekte dat er zelfs al kleinkinderen zijn van soldaten die jaren daarvoor zijn overleden, vert..

