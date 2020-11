Motorclub zonder motors

Journalist en documentairemaker Danny Ghosen duikt voor het tweeluik Danny & The Brotherhood in de wereld van Sin Miedo. Een club van mannen in leren hesjes, ontstaan nadat motorclubs als de Hell’s Angels, No Surrender en Satudarah verboden werden.

Sin Miedo is geen motorclub, hoewel je daar op het eerste gezicht wel meteen aan denkt. Maar nergens een tweewieler te bekennen in deze tweedelige docu van Danny Ghosen. Wel veel (forse) mannen met kale hoofden en leren hesjes. De leden doen op alle mogelijke manier hun best om Ghosen ervan te overtuigen dat ze gewoon een gezelligheidsclub zijn voor mannen op zoek naar vriendschap. Naar brotherhood, zoals ze dat zelf noemen. Een plek waar je gerespecteerd wordt, waar je elkaar helpt, waar geen verborgen agenda’s zijn. Waarom komen daar altijd van die vreselijke doodskoppen bij kijken? Zo’n clubje mannen samen heeft iets intimiderende en bedreigends. Maar ze komen in de film over als vriendelijk. Wat zoeken mannen hier?

Wat opv..

