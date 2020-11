België in het donker

Leven in een crisissituatie is inmiddels herkenbaar voor ons allemaal. In de nieuwe Vlaamse serie Black-Out wordt België niet getroffen door een pandemie, maar door de sabotage van een kerncentrale, waardoor iedereen zonder elektriciteit komt te zitten.

Spannende misdaadserie over een land in de ban van een complete elektriciteitspanne. - Een kerncentrale wordt gesaboteerd en veroorzaakt een black-out. Net daarvoor ontvangt premier Annemie Hillebrand een filmpje. Daarop ziet ze haar ontvoerde dochter met de volgende boodschap: "Als het licht aangaat, sterft uw dochter." Annemie beslist om toch één speurder in te lichten, Michael Dendoncker, teamleider van DA3. Zijn zoektocht naar Elke en de saboteurs van de kerncentrale, vindt plaats in een wereld waar 11 miljoen mensen vastzitten in een donkere, koude winter zonder elektriciteit. (beeld MAARTEN DE BOUW)