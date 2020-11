Oprechte nieuwsgierigheid

Het is inmiddels bijna 25 jaar geleden dat de Britse documentairemaker Louis Theroux voor het eerst op tv verscheen. In deze eerste uitzending ging hij op bezoek bij Almost Heaven, een gemeenschap waarin mensen samenleefden die het einde der tijden zagen aankomen, voorafgegaan door een burgeroorlog.

Het was de tijd waarin Bill Clinton president was van de Verenigde Staten en de Brady Bill ondertekende, een wet die ervoor moest zorgen dat wapens kopen minder eenvoudig zou worden. Een doorn in het oog van deze patriottistische Amerikanen die zichzelf wilden kunnen verdedigen. Tot zijn eigen verbazing ontwikkelde Theroux een vriendschap met Mike Cain, een van de mannen die hij toentertijd interviewde. In deze eerste aflevering van een nieuwe serie, Life on the Edge genaamd, blikt Theroux terug op deze en andere ontmoetingen die hij door de jaren heen gehad heeft. Met een aantal van hen, waaronder Cain, legt hij via videobell..

