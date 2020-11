Viral: Kleine uil wordt na een lange reis gevonden in de Rockefeller-kerstboom

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: in de beroemde Rockefeller-kerstboom is een zaaguil gevonden. De kleine uil reisde 300 kilometer mee met de boom van zijn thuis in Oneonta naar het centrum van New York.

Ieder jaar, halverwege november, wordt in Rockefeller Center in New York een enorme kerstboom van zo’n twintig tot dertig meter opgesteld. Op de woensdag na Thanksgiving verlicht traditiegetrouw de burgemeester van de stad de boom. Een ceremonie die op meerdere tv-stations wordt uitgezonden en waar miljoenen Amerikanen naar kijken.

De Rockefeller-kerstboom was ook dit jaar onderwerp van gesprek. Toen afgelopen weekend de boom werd opgezet, bleek dat de Noorse spar kaler was dan de New Yorkers gewend zijn.

‘De meest droevige boom die ik ooit heb gezien’, schrijft iemand op Twitter. Men noemt de boom ook wel de perfecte metafoor voor 2020.

Toch was dat niet het meest opvallende verhaal aan de kerstboom van dit jaar. Tussen de takken van de bo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .