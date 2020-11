Empathische millennials

Het concept van het programma In Real Life van KRO-NCRV is eenvoudig: acht ambitieuze millennials, twintigers, wonen samen meer dan honderd dagen in een huis in Eindhoven. Welke gesprekken levert dit op?

De jongeren zijn wat stereotiep. Het is op het eerste gezicht al duidelijk wie van hen werkt als natuurkundige, wie er aan de kunstacademie studeert en wie er beautyspecialist is. Hun gesprekken komen wat bijzonder over, duidelijk deels in scene gezet. Krijg je op die manier echt te horen wat de jongeren bezighoudt? Bij ‘real life’ zou je minstens wat meningsverschillen tussen de acht totaal verschillende mensen verwachten. Zeker omdat het idee van de programmamakers is om ‘voorbij te gaan aan de schone schijn van mooie foto’s en filmpjes op Instagram, Snapchat en Tiktok’. Maar nee, wrijving is er niet: de jongeren overladen elkaar doorlopend met complimenten, laten steeds weer begrip, inlevingsvermogen en w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .