Twan Huys terug op tv met College Tour

Hilversum

Twan Huys gaat aan de slag voor KRO-NCRV. De 56-jarige presentator gaat meerdere journalistieke programma’s maken, meldt de omroep. Zijn grote succes College Tour keert in mei terug op televisie. Daarnaast gaat Huys vanaf maart het nieuwe onderzoeksprogramma Waarde van de Aarde maken, waarin hij ‘de onzichtbare strijd om de beperkte bodemschatten’ in beeld gaat brengen. KRO-NCRV zette eerder al met programma’s als Keuringsdienst van Waarde, BinnensteBuiten en Code Rood in op het thema aarde. De journalist blijft daarnaast Buitenhof presenteren. <