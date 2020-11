Geloven zonder te zien

In Hebreeën 11:1 staat geschreven: ‘Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.’ Ik moest eraan denken toen ik keek naar Kruispunt: Blindelings vertrouwen, over de blinde priester Bert Glorie.

Dat is waar geloven over gaat: niet zien en toch geloven. In het specifieke geval van Glorie krijgt dat een extra lading. Zelfs al zou God voor zijn neus staan, dan nog zou hij Hem niet kunnen zien. Al op jonge leeftijd werd hij namelijk blind, een handicap waar ook twee van zijn zussen mee leven. Het heeft hem vertrouwen geleerd als basisvoorwaarde om het leven aan te kunnen gaan. Hij moest wel, want zonder te kunnen leunen op anderen zou hij nergens komen. Soms letterlijk, als hij met een maatje hardloopt bijvoorbeeld of in de ondersteuning van zijn persoonlijke assistente.

Dit diepgevoelde besef helpt hem ook op weg naar zijn priesterschap. Al toen hij 16 was, kwam het verlangen om priester te zijn naar voren, maar het leek een onmogel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .