Viral: Intocht Sinterklaas ontroert volwassen met nostalgie en actuele grapjes

Normaal gesproken is de intocht van Sinterklaas een massaal kinderfeest, waarbij steden hun best doen goed in de publiciteit te komen. Dit jaar was het anders.

Waar Sinterklaas dit jaar zou aanmeren, was een van de best bewaarde geheimen van Nederland. Gelukkig wist het Sinterklaasjournaal ‘dankzij een belletje van Sinterklaas’ wel waar Pakjesboot 12 aankwam. Tenminste, als de boot langs de blokkade kwam. Het bleek de fictieve Dieuwertje Blokkade te zijn, ter ere van het twintigjarig jubileum van de presentatrice. Op Twitter is er veel lof voor Blok. ‘Eigenlijk voelt Dieuwertje Blok al heel m’n leven als de allerleukste juf van wie ik nooit les heb gehad’, schrijft Kelly Sinke.

Volwassen kijkers herkenden op sociale media al snel dat het c..

