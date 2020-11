India reikt naar de sterren

Voor de documentaire Indian Space Dreams volgde een Britse cameraploeg jarenlang een aantal ambitieuze wetenschappers van het Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) in Mumbai. In die periode bouwt en test een aantal hoogleraren met een vakgroep de meetinstrumenten voor Astrosat, Indiaas eerste ruimtetelescoop die op 28 september 2015 werd gelanceerd. De NTR zendt de documentaire uit in het kader van het InScience Film Festival Nijmegen van deze week.