Viral: Klimmer Emily Harrington schrijft geschiedenis op El Capitan

El Capitan is een rotsformatie in het Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californië. De negenhonderd meter hoge bergwand staat onder klimmers bekend om zijn zware klimroutes. Een van de klimroutes is de Golden Gate. Het is een uitdaging om die route binnen 24 uur te klimmen, en die prestatie werd door drie mensen geleverd, enkel mannen.

De Amerikaanse Emily Harrington schrijft geschiedenis door deze route als eerste vrouw in een dag te klimmen. ‘Toen ik voor het eerst voor mezelf dit doel had gesteld, had ik nooit gedacht dat ik El Cap echt zou kunnen beklimmen in één dag. Het leek me geen realistisch doel. Ik had niet de vaardigheden, de conditie of het risicoprofiel om zo snel over zo’n groot stuk steen te bewegen. Maar om p..

