Parttime prinsesjes

Journalist Liesbeth Staats duikt in een nieuw programma van KRO-NCRV in de feiten en cijfers over werkende vrouwen en de achterliggende verhalen. Want, wat blijkt: van alle Europese vrouwen werken de Nederlandse vrouwen het minste aantal uren. Hoe zit dat en is dat eigenlijk erg?

In de eerste aflevering somt Staats allerlei cijfers en feiten op. Bijvoorbeeld dat vier van de tien vrouwen in ons land niet economisch zelfstandig zijn. Ze legt die cijfers voor aan allerlei mensen, op straat en in interviews. Twee vrouwen vertellen waarom zij ervoor hebben gekozen om fulltime bij hun kinderen te zijn. Ondanks negatieve reacties als dat ze hun opleiding zouden ‘verkwanselen' of lui zouden zijn. ‘Nou word ik geshamed omdat ik tijd bij mijn kinderen wil doorbrengen? Het zijn mijn kinderen, daar is toch niets tegen in te brengen? Behalve economisch dan', zegt een van de moeders. En dat is de vraag waar het eigenlijk om draait: in hoeverre zou dat economische belang doorslaggevend moeten zijn?Sander Schimm..

