Viral: Als de filosofen van vroeger een account op Instagram zouden hebben gehad

Sanne ten Wolde noemt zichzelf glutenvrije filosoof. Ze heeft aan haar leerlingen in Leeuwarden de opdracht gegeven om zich te verdiepen in een filosoof en voor diegene een account op sociale media aan te maken alsof hij of zij nu zou hebben geleefd. ‘Ik pies echt in mijn broek om hun inlevingsvermogen’, schrijft ze als begin van een behoorlijk hilarisch draadje op Twitter waarin ze de creatieve ideeën van haar derdeklassers deelt.

Zo deelt de grote filosoof Plato op zijn eigen net in elkaar gekluste Instagramaccount een selfie van zijn eigen standbeeld: ‘Hier ben ik aan het rusten want ik heb net een zwaar gevecht gehad met de knaap die achter me staat.’ En Aristoteles schrijft op zijn fictieve profiel: ‘Lekker met de meiden’, bij ..

