Foutje van Trump-team

Toen langzamerhand duidelijk werd dat Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen ging verliezen, gebeurde er iets bijzonders. Het team van Trump hield een persconferentie op een heel opvallende plek.

Trump plaatste op Twitter een aankondiging van de persconferentie, die bij Four Seasons in Philadelphia zou plaatsvinden. Four Seasons is een reeks luxe hotels in de Verenigde Staten. Even later volgde Trump de tweet echter op met: 'Four Season's Landscaping!' Nog iets later werd de originele tweet verwijderd, en kondigde Trump de persconferentie nogmaals aan bij 'Four Seasons Total Landscaping'.

Het Trump-team heeft waarschijnlijk een foutje gemaakt. In plaats van een luxe hotel heeft het team een plek gereserveerd..

