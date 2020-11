Sinterklaas trekt 1,4 miljoen kijkers

Hilversum

In deze eerste uitzending van het seizoen werd onder meer de locatie van de landelijke intocht bekendgemaakt. Voor de komst van de Sint is dit jaar vanwege de coronamaatregelen gekozen voor een geheime intocht in het fictieve dorp Zwalk. Matthijs van Nieuwkerk is daar burgemeester. Het best bekeken programma maandagavond was het NOS-journaal van 20.00 uur met ruim 2,5 miljoen kijkers. <