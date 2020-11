Voormalige ballerina met alzheimer hoort de muziek van Het zwanenmeer, en danst

Marta C. Gonzalez was in de jaren zestig prima ballerina - de aanvoerende balletdanseres van haar gezelschap. De solist die in haar eentje op het podium stond tijdens de solo in het beroemde Zwanenmeer. Gonzalez deed dat niet zomaar ergens, maar bij het New York Ballet. Decennia na haar laatste optreden gaat een video van Gonzalez nu het internet rond.

In 2019 kwam een Spaans goed doel Gonzalez opzoeken in een verpleeghuis in Valencia. Gonzalez had de ziekte van Alzheimer. De organisatie - Música para Despertar - wil met muziek uit het leven van dementerenden herinneringen en een goed gevoel oproepen. Die wens kwam zeker uit bij Gonzalez, en via het internet leven miljoenen kijkers nu met haar mee.

Gonzalez heeft in een video van die ontmo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .