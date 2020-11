'Het zorggilde heeft me gered'

Kerngezond was hij, de 57-jarige Onno van Veldhuizen. De burgemeester van Enschede roeide 7700 meter in een halfuur en kon 37 kilometer per uur fietsen. Totdat hij corona kreeg en een dag na zijn test in het ziekenhuis lag. Zijn open brief over het ziekteverloop, afgelopen zaterdag in de Twentse krant Tubantia, maakt veel los op sociale media.

‘Nooit was ik meer in mijzelf; ik ben afgedreven, verwaaid in een ongekende storm naar een donker land’, beschrijft Van Veldhuizen. ‘Ik vlieg in mijn koorts door een vernietigd landschap, waar hier en daar door kieren een zwak geel licht schijnt en soms een vreemd blauw licht pinkt.’ Vijf dagen lang heeft hij veertig graden koorts, kortademigheid en een hoge bloe..

