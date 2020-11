Waar ben ik thuis?

When You Hear the Divine Call is een experimentele korte documentaire van Festus Toll, over zijn Afrikaanse roots.

When You Hear the Divine Call: de goddelijke stem in deze titel heeft te maken met het beroep dat onze wortels op ons kunnen (en zullen) doen. Die stem goddelijk noemen, gaat dat misschien wat ver?

In de film van Festus Toll roept de stem zijn oom terug naar zijn geboorteland Kenia. De filmmaker zoekt een antwoord op de vraag: waar zijn wij thuis? De oom van Toll was 22 jaar toen hij zijn gezin verliet en ‘groener gras’ opzocht in Europa. Nu zijn oom na dertig jaar terugkeert naar Afrika, reist Toll met hem mee. De stem die zijn oom hoorde, om terug te keren, had veel gewicht. In zekere zin was er niet aan te ontkomen. Hij moest wel gaan. Alsof er een goddelijke kracht van uitging.

De interpretatie hierboven is van mij, want de..

