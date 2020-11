'Ik ben kwaad geboren'

‘In elk leven zit een lied.’ Onder dat motto schrijft Stef Bos in het programma Serenade van Stef een lied voor mensen die in hun leven zwaar in de problemen zijn terechtgekomen. Het levert rauwe, eerlijke en emotionele televisie op.

Naast het jaar van corona, is 2020 ook het jaar van de terugkeer van zanger Stef Bos in de spotlights. Dankzij zijn deelname aan het programma Beste Zangers beleeft de van oorsprong Veenendaalse zanger een heuse ‘revival’. In het kielzog van Beste Zangers duikt Bos nu op bij de KRO-NCRV in het nieuwe programma Serenade van Stef. In deze serie ontmoet Bos mensen die in hun leven in problemen zi..

