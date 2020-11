Viral: Leraar duikt onder wegens bedreigen. Twitter reageert geschokt

Een leraar van het Rotterdamse Emmauscollege is bedreigd vanwege een cartoon die in zijn lokaal hing. De cartoon, die werd gemaakt door Joep Bertrams naar aanleiding van de aanslag op de redactie van het Franse satireblad Charlie Hebdo, toont een onthoofde Charlie Hebdo die een tong uitsteekt naar een jihadist. De politie neemt de dreiging serieus en de leraar is ondergedoken.

Andere Twittergebruikers zijn kritisch op het delen van spotprenten op middelbare scholen. ‘Die bedreigingen zijn echt verschrikkelijk, maar ook: hoezo is veiligheid van moslimkinderen in een klaslokaal ineens verwerpelijk? Stel dat een leraar ineens anti-lhbti-posters gaat ophangen, dan was het land te klein’, schrijft Tomas op Twitter. ‘We praten veel te weinig ov..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .