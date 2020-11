Verknal de 62 miljoen niet

Dat de cultuursector de deuren weer moet sluiten in de strijd tegen het coronavirus, dat is een hard gelag voor veel mensen die daar hun ziel en zaligheid hebben liggen. Musea, poppodia en theaters zagen de bui al hangen, maar toch valt het tegen. Er is veel zorg over het voortbestaan van grote delen van de sector die al vanaf het begin van de pandemie moet werken met grote beperkingen, áls er al iets mogelijk is.

Marcel Kolder, twitterend onder de passende naam @Kanteldenker, kwam daarom met een oproep: 'Zullen we onze 62 miljoen euro die we dit jaar weer zullen afsteken met oud en nieuw eens besteden aan de horeca en cultuursector? Lekker eten bestellen en een kaartje voor een voorstelling volgend jaar elkaar cadeau geven.'

