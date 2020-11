Podcast ‘Eerst Dit’ wint zilveren Dutch Interactive Award

Hilversum

De jury van de DIA Awards, zoals de prijzenregen voor ‘het beste werk van de Nederlandse interactieve branche’ heet, was lovend. De podcast biedt elke dag een overdenking van zeven minuten bij een bijbeltekst, voor wie wil groeien in geloof en God wil betrekken bij het dagelijks leven. ‘Een product dat er nog niet was, met content in het hart van de doelgroep’, vond de jury. Inmiddels is er ook een Eerst Dit voor kids.

Onder de makers van de overdenkingen zijn theologen als Kees van Ekris (ND-columnist), Mark de Jager (Jonge Theoloog des Vaderlands), Marrit Bassa en Jeannette Westerkamp. Veel luisteraars koesteren de podcast, nu kerkgang ingewikkeld is door corona. De Dutch Interactive Awards zijn de belangrijkste prijze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .