Angst zonder horror

Iedereen is wel ergens bang voor, al is het een beetje. Wie claimt geen angst te kennen, valt na enig doorvragen wel door de mand. Bij een miljoen mensen in Nederland blijft het daar niet bij en is er sprake van een serieuze angststoornis. Het is een onderwerp waar velen mee worstelen, maar waarover men nog te weinig weet en spreekt. Voor de EO aanleiding om de vragen rond angst eens uit te diepen.

In een driedelige serie interviewt Trouw-journalist en auteur Stevo Akkerman een aantal boeiende (ervarings)deskundigen. De zorgvuldig gekozen gasten weten waar ze het over hebben, zowel professioneel als persoonlijk. Met psychiater Jim van Os, schrijfster Lieke Marsman, Theoloog Marc De Kesel, psycholoog/zingevingsdeskundige Hans Alma..

