Wonen in de kerk

De documentaire Angels on Diamond Street geeft een inkijkje in het dagelijkse leven van de Church of the Advocate in Noord-Philadelphia. In de kerk worden dagelijks tussen de 90 en 125 borden met warm eten geserveerd. De gaarkeuken van de kerk, het zogenoemde Advocate Café, is al ruim dertig jaar open voor iedereen die wel een maaltijd en gezelligheid kan gebruiken. Dat zijn veel mensen, want in de buurt zijn armoede, drugs en geweld aan de orde van de dag.