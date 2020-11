Het leven zal voor veel kinderen die in een weeshuis opgroeien niet gemakkelijk zijn. De kinderen en jongvolwassenen in Sun Village in Beijing dragen echter de last met zich mee dat ze door de familie verstoten zijn. Hun ouders zijn veroordeeld of geëxecuteerd. In China straalt die schande af op de kinderen: niemand wil daarvoor zorgen. Ze worden aan hun lot overgelaten en belanden vaak op straat. Als ze geluk hebben, worden ze opgevangen in een Sun Village van mevrouw Zhang. Deze voormalige gevangenisbewaak­ster trekt zich het lot van deze kinderen aan en opende in 1995 voor hen het eerste Sun Village. Inmiddels vangt ze op negen plaatsen in China zulke verstoten kinderen op. Zonder financiële steun van de overheid.

Voor de..

