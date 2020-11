Koelkast toont stemgedrag

Melk, frisdrank en kaas zijn zomaar wat producten die je in veel koelkasten tegenkomt. Daarmee lijkt een koelkast misschien iets wat op veel plekken met dezelfde artikelen gevuld is. Maar dat blijkt niet het hele verhaal. Wat in een koelkast staat, en hoe dat er staat, zou ook iets kunnen zeggen over je politieke voorkeur. De Amerikaanse krant The New York Times onderzocht of het mogelijk is om stemmers van Donald Trump en Joe Biden te identificeren aan de hand van koelkasten. Onderzoeksplatform Lucid hielp de krant aan honderden foto’s van koelkasten.

The New York Times maakte er een quiz voor de websitebezoekers van. Per foto van een koelkast krijg je de vraag: stemt deze persoon op Trump of Biden. Tijd om de proef op de ..

