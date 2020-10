Instagram voert in VS beperkingen in

San Francisco

Ook Instagram neemt maatregelen om de verspreiding van misinformatie rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen te voorkomen. Het socialemediaplatform, dat eigendom is van Facebook, haalt het tabblad ‘Recent’ tijdelijk weg voor Amerikaanse gebruikers. ‘We doen dit om de realtime verspreiding van mogelijk schadelijke inhoud die rond de verkiezingen zou kunnen opduiken te verminderen', stelde Instagram in een verklaring over de maatregel.

Onder ‘Recent' staan posts met eenzelfde hashtag chronologisch gerangschikt en worden bepaalde berichten automatisch uitgelicht. Deskundigen waarschuwden eerder dat misinformatie zich zo snel kan verspreiden op Instagram. <