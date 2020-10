Wint liefde of rouw?

In de film 45 Years leren we een ouder echtpaar kennen met herkenbare ups en downs in hun huwelijksleven. De film kent weinig snelle actie, maar wel prachtig en gevoelig acteerwerk.

Het werk van Andrew Haigh gaat over relaties, meestal van homoseksuele aard. In 45 Years schijnt de Britse filmmaker zijn licht over een ander soort relatie dat minder vaak onderwerp is voor een film: die van een ouder koppel. Hij toont een week in het leven van Geoff en Kate Mercer.

Vanwege Geoffs bypassoperatie ging de viering van hun 40-jarig huwelijksjubileum destijds niet door. Daarom maken ze plannen om het minder gebruikelijke lustrum van 45 jaar groots te vieren.

Een week voor het feest ontvangt Geoff het bericht dat zijn voormalige verloofde Katya, die 50 jaar geleden in de Zwitserse Alpen verongelukte, in het ijs is teruggevonden. Dit nieuws brengt herinneringen en onverwerkt verdriet boven.

Katya kwam nooit veel ter sprake, maar ..

