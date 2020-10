Films ‘The Shining’ en ‘Doctor Sleep’: Aards en bovenaards

Eindelijk is het beeld van het bezeten Overlook Hotel compleet, zoals de filmmakers voor ogen hadden.

Op 28 augustus schonk de Gulliver in de zomerserie ‘Zwanenzang’ aandacht aan de legendarische Stanley Kubrick. Het is nu veertig jaar geleden dat zijn filmadaptatie uitkwam van Stephen Kings The Shining. Hoewel deze als een van de beste horrorklassiekers te boek staat, liep het publiek aanvankelijk niet warm. Pas toen Kubrick een half uur kortere versie uitbracht, groeide de interesse.

Na veertig jaar draait eindelijk Kubricks oorspronkelijke versie weer in de bioscoop. Met dat extra half uur pakt de film nog beter en verontrustender uit. De hoofdpersoon, schrijver Jack Torrance, strijdt – net als King zelf in de jaren zeventig – tegen alcoholisme. Als hij zich met zijn gezin afzondert in een leeg hotel, vallen bovennatuurlijke krachten h..

