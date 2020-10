Wat armoedig lijkt in de film La Última Primavera, is sterk

De Spaans-Nederlandse Isabel Lamberti houdt in haar film graag het midden tussen feit en fictie. Ook in La Última Primavera bewandelt ze die tussenweg. In haar afstudeerfilm Volando Voy portretteerde ze twee broers uit de Gabarre Mendoza-familie. Het contact met de familie is door de jaren heen gebleven en nu wijdt ze haar laatste film aan de hele clan. Dat woord lijkt gerechtvaardigd in een context waar verschillende generaties intensief met elkaar optrekken en zeer dicht bij elkaar leven. De familie leeft in ‘Cañada Real’, een wijk net buiten Madrid. De levensstandaard ligt laag. Als men televisie aan het kijken is, kan de stroom zomaar uitvallen en worden dikke elektriciteitskabels door enkele mannen uit de buurt pro..

