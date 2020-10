De film Hope brengt je zonder omhaal terug bij de essentie van het bestaan

Kerst staat voor de deur en de voorbereidingen voor deze feestelijke dagen zijn in volle gang. In die warmte komt choreografe Anja thuis. Haar nieuwe Europese dansvoorstelling is een succes, maar deze geborgenheid voelt welkom aan na dagen waarin ze verbleef in hotelkamers, taxi’s en theaters. Ze is moeder van een groot gezin. Haar twintig jaar oudere man heeft drie kinderen uit een eerder huwelijk, samen hebben ze er nog eens drie gekregen. Een warm en hecht gezin, al verwijt Anja Tomas na thuiskomst wel dat hij de oudere kinderen voor de jongere laat zorgen. Zo hadden ze het toch niet afgesproken?

Anja besluit een arts te bezoeken nu de feestdagen voor de deur staan. Ze voelt zich niet goed en haar zicht is al een tijdje slecht. Ze weet..

