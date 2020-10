Dit is meer dan een voor of een tegen

'How dare you?', beet een boos meisje de Verenigde Naties vorig jaar toe. Wie is deze Greta Thunberg?

Het begon in 2006 met Al Gores Oscar-winnende An Inconvenient Truth, gevolgd door Leonardo DiCaprio's The 11th Hour. Inmiddels is er zo'n stortvloed aan klimaatdocu's, dat ze nauwelijks nog opvallen. Greta valt wel op. Medestanders zien haar als nieuwe patroonheilige van het klimaat. Tegenstanders, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump, hebben geen goed woord voor haar over.

Iedereen heeft een mening over haar. Zo moest Fox News excuses aanbieden voor een uitspraak van Michael Knowles: 'Als het om wetenschap zou gaan, zouden wetenschappers het [debat] leiden, niet politici en een geestesziek Zweeds kind dat door haar ouders en internationaal links wordt geëxploiteerd.' De film laat die wetenschap in het ..

