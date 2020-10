Actrice Rhonda Fleming overleden

Santa Monica

De Amerikaanse actrice Rhonda Fleming, die in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw beroemd werd, is op 97-jarige leeftijd in Californië overleden. Fleming brak door in de tijd dat de filmindustrie kleurenfilms lanceerde en het tijdperk van zwart-witfilms achter zich liet. Fleming hield er de bijnaam ‘Queen of Technicolor' aan over. De actrice schitterde in 1949 samen met Bing Crosby in ‘A Connecticut Yankee in King Arthur's Court'. Fleming werd geboren in Hollywood als Marilyn Louis. Fleming speelde in meer dan veertig films, met collega's als Kirk Douglas, Charles Heston, Burt Lancaster en Ronald Reagan. <