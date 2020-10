Mooi en monsterlijk tegelijkertijd

Twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog bracht auteur Jerzy Kosiński de roman The Painted Bird uit over de traumatische ervaringen van een Poolse jongen tijdens de oorlog.

Deze jongen zwerft over het platteland van Polen in de hoop op een schuilplaats. Bijna overal waar hij komt, krijgt hij te maken met haat en mishandeling, omdat men hem voor Jood of zigeuner houdt. De enkele keren dat hij zich welkom voelt, slaat het noodlot genadeloos toe en moet hij verder trekken. De jongen vindt op een gegeven moment tijdelijk onderdak bij een vogelhandelaar, die hem vogelkooien leert vlechten. De man toont de jongen het gedrag van vogels. Hij verft een gevangen vogeltje in felle kleuren en laat het vervolgens weer los. De zwerm soortgenoten herkent de kleurling niet en verstikt het beestje in hun vlucht, zodat het dood ter aarde stort.

De anders gekleurde vogel is een metafoor voor het jonge zwervertje, die verstotin..

