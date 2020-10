Vreemdste Jeanne d’Arc ooit. De regisseur laat bijna alle actie weg

Wat Franciscus van Assisi is voor Italië, is Jeanne d’Arc voor Frankrijk: de bekendste nationale patroon. Niet voor niets zijn over deze twee populaire heiligen de meeste speelfilms gemaakt. Franciscus omarmt men gemakkelijk, ook als niet-Italiaan of niet-katholiek. Bij Jeanne d’Arc ligt dat gecompliceerder. Zij vocht tijdens de Honderdjarige Oorlog voor de Franse kroonprins Karel VII, tegen de Engelsen. Ondanks haar rehabilitatie, 25 jaar na haar executie in 1431, lag haar erfenis in Engeland altijd gevoelig. Zo had Shakespeare weinig positiefs over haar te melden in zijn stuk Henry VI. Dat maakt haar leven extra uitdagend voor filmmakers. Het was controversieel, stond bol van actie, drama en spanning en eindigde op de brandstapel. De m..

