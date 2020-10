De Grote Sinterklaasfilm legt bloot wat er mis is met de recente voorstelling van de grote kindervrienden

De ruzie over Piet is niet de enige ontwikkeling in het narratief rondom het Sinterklaasfeest. De belangrijkste verandering is dat er steeds méér narratief komt. In de vorige eeuw bleef het mediaoptreden van de goedheiligman beperkt tot de landelijke intocht en gastoptredens.

Deze eeuw toont een explosieve groei aan dagelijkse journaals en een of twee films per jaar. Steeds meer vertellen maakt op den duur nietszeggend. Geheimzinnigheid was de charme van het feest. Mysterie motiveerde fantasie en creativiteit. De commerciële wildgroei aan verhalen droeg bij aan de transformatie van Piet. In de liederen kwam hij nog naar voren als alwetende alleskunner: 'Alles ziet die slimme Piet, zich vergissen kan hij niet.' Deze ene persoon splitste vanaf de jaren tachtig op in allerlei deelpieten, elk met een eigen titel, taak en typetje. Waar Michiel Kerbosch een wat verstrooide, maar humoristische wegwijspiet vertolkte, daar verwaterde Piet steeds meer in een horde malloten en domoren met een negatieve associatie.

