Veelal gehuld in duister stilzwijgen

Marionette werkt op twee niveaus. In de eerste plaats is het een thriller. Trouw aan dat genre wordt de kijker een puzzel voorgeschoteld waarvan steeds belangrijke stukjes ontbreken. Met elk missend stukje dat wordt gelegd, kantelt het perspectief en zo blijf je tot het einde toe zoeken naar wat de film nu precies te zeggen heeft. In de tweede plaats is het een verkenning van filosofische dan wel religieuze vragen naar de werkelijkheid en in hoeverre je als mens daar invloed op uit kunt oefenen. Als een boom in het bos omvalt, maakt het dan geluid als er niemand is om het te horen? En meer existentieel: is er een God die onze levensgeschiedenis bepaalt of schrijven we ons eigen verhaal? Het moge duidelijk zijn dat de titel van d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .