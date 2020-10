Omstreden rechtszaak in een woelig tijdsgewricht

Het is het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw in Amerika. Onder president Johnson worden steeds meer jonge mannen opgeroepen om te vechten in Vietnam. Het is in diezelfde tijd dat Martin Luther King wordt vermoord. Een onrustige en onzekere tijd die mensen in beweging brengt. Het protest groeit en leidt op 28 augustus 1968, ten tijde van de ‘Democratic National Convention’ in Chicago, tot een heftige confrontatie tussen demonstranten enerzijds en de politie en het leger anderzijds.

In The Trial of the Chicago 7 zien we hoe tegen zeven van de opgepakte demonstranten een rechtszaak wordt aangespannen op basis van de ‘Rap Brown Law’. Deze wet stelt dat mensen mogen worden aangeklaagd als ze van de ene staat naar de andere reizen om daar onrust te stoken. Dat is de vraag die beantwoord moet worden: hadden de zeven de intentie geweld tegen de politie te ontketenen? Wat voor spanning zorgt, is het volgende: zijn deze zeven mannen wel een eenheid en mogen ze wel als zodanig berecht worden? En waren zij überhaupt degenen die het initiatief namen tot de rellen of was dat de politie? In de rechtszaal wordt het verbale gevecht gevoerd en in flashbacks wordt een beeld geschetst van wat er nu precies g..

