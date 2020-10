De zus van Sherlock Holmes

Van sommige personages in literatuur en film krijgt men niet gauw genoeg. Ondanks de frequentie blijven Robin Hood, koning Arthur en Hamlet ongekend populair. Sherlock Holmes is ook zo'n karakter dat blijft terugkomen in films en series, in allerlei versies, tijden en genres. Soms pakt dat origineel uit, zoals recent met Guy Ritchies actieve versie van de speurneus, die eigenlijk verrassend dicht bij het originele personage stond uit de verhalen van Sir Arthur Conan Doyle.

Oplettende kijkers zijn ook wel bekend met Sherlocks zeven jaar oudere broer. In de boeken stond deze Mycroft als beeld voor de 'luie' overheid. Maar Doyle heeft Sherlock en Mycroft nooit zussen gegeven. In de BBC-serie Sherlock komt er een psychiatrische patiënt voor die een nog pientere zus zou zijn, maar die rol bleef beperkt. In die leegte is schrijfster Nancy Springer gesprongen met een serie boeken over Enola Holmes. Als tiener weet ze haar schrandere broers al te snel en te slim af te zijn.

vrouwenstemrecht

De Netflix-bewerking van het eerste boek pakt uit als vermakelijke tienerfilm. Enkele romantische clichés, inclusief een Belle en het Beest-achtige sterfscène, wil je de makers wel vergeven, omdat het r..

