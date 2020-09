De film ‘Rocks’: Gelukkig is wie vrienden heeft

Rocks begint als een feel-good tienerfilm. Midden in multicultureel Londen maken we op een vlotte manier kennis met de vriendinnengroep van Rocks: beste vriendin Sumaya en vriendinen Agnes, Kadijah, Sabina en Yawa. Ze hebben lol met elkaar en denken op school onbezorgd na over hun toekomst. ‘Wat wil je worden?’ vraagt de lerares. Journalist. Advocaat. Rappers P. Diddy en 50 Cent, antwoorden de meiden. Een plan B is volgens Rocks in ieder geval niet nodig: zij komt er wel!