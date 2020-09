Als alles even belangrijk is

Barn zoomt in op de nasleep van de dood van Jamie, een 13-jarige scholier in Oslo. De film begint met een noodlottig uit de hand gelopen ruzie. Lykke slaat haar klasgenootje Jamie met een rugzak. De jongen raakt bewusteloos en sterft korte tijd later in het ziekenhuis. Pikant detail is dat Jamies vader partijleider is van een conservatief-rechtste partij, terwijl de ouders van Lykke werkzaam zijn bij de Arbeiderspartij en als journalist voor een progressieve krant. Met zo’n uitgangspunt zit je als kijker helemaal op het puntje van je stoel. Wat is er precies voorgevallen tussen deze twee klasgenoten? Hoe gaat de omgeving hierop reageren? En wordt de politieke tegenstelling van de ouders breed uitgemeten in de media?