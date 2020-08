Veemarkt of vrijheid?

Feministische groepen zoals de Women's Liberation Movement groeiden in de jaren '60 tot '80. Zij zetten zich onder andere af tegen de populaire Miss World-verkiezing. Met name de verplichte ronde in zwemkleding vonden ze te objectiverend. In 2014 is deze ronde geschrapt, die meer weg had van een vleeskeuring dan de bevrijding van vrouwen die men in de jaren ’50 voor ogen had. Veel jongedames zien deelname nog steeds als een goede mogelijkheid zich te profileren. In deze tijd van #MeToo herinnert Misbehaviour eraan dat vrijheid niet ligt in het bedekken of ontbloten zelf, maar in het beslisrecht van de vrouw.

Philippa Lowthorpe, eerste vrouwelijke winnaar van de BAFTA TV Award, stuurt een sterke sterrencast aan onder leid..

