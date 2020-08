Tweeënhalf uur puzzelen bij Tenet. Je moet hem meerdere malen kijken om het te begrijpen

Een klassiek orkest. Het orkest dat zal spelen stemt kort de instrumenten en verstomt direct op het teken van de dirigent. Voor er nog maar één noot is gespeeld barst het overweldigende geluid van schoten los. Gemaskerde mannen slaan muzikanten neer, instrumenten worden vertrapt, het publiek kruipt angstig weg tussen de stoelen. In korte tijd is de chaos compleet. Dan spuiten de indringers via ventilatieroosters een gas de zaal binnen. De bezoekers zijn weerloos en bij bosjes zakken ze weg in een diepe slaap. Door gaat de missie. De mannen in het zwart lijken een duidelijk plan te hebben, al is er ook onenigheid. Heeft iedereen wel hetzelfde doel? De zorgvuldig georkestreerde scène ontvouwt zich met een waanzinnige snelheid, ondersteund ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .