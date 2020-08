Jezelf verliezen door jezelf te zoeken

Het is vreemd om deze recensie te schrijven. Het is een recensie over een film over psychotherapeute Sibyl die een boek schrijft. We zien steeds ook wat ze schrijft. Daarbij put ze uit het leven van de actrice Margot die ze behandelt. Margot is zwanger van haar tegenspeler Igor, die getrouwd is met de regisseuse van de film waarin ze spelen. Als dat al verwarrend klinkt: de film Sibyl zien is een bijzonder desoriënterende ervaring. Het is een film waarin je als kijker verdwijnt, omdat je probeert te begrijpen hoe alles in elkaar past.

Dat klinkt alsof wat in de film getoond wordt onbegrijpelijk is, maar dat is niet zo. Het komt vooral doordat de film zo vaak van perspectief wisselt. En dat in die verschillende perspectieven steeds al..

