Leven als jeukende muggenbult

De film One Day doet niet anders dan registreren. De camera volgt Anna die ene dag waar de titel naar verwijst. Gebeurt er veel? Niet bepaald. Drukt het op de kijker? Ja, toch wel. Je weet namelijk al vrij vroeg in de film dat Anna’s man een paar keer heeft afgesproken met een andere vrouw. Volgens hem is dat nu voorbij en als verzachtende omstandigheid draagt hij aan dat ze nooit het bed hebben gedeeld. Anna twijfelt daaraan en zelfs als hij eerlijk zou zijn, is het de vraag of zijn gedrag is goed te praten nu zijn interesse in een ander geen fysieke component had.